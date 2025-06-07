Beşiktaş'ta Döner Bıçağıyla Kendine Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta döner bıçağıyla kendisine zarar verip çevredekileri tehdit eden şüpheli, uzun süren ikna çabalarının ardından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Beşiktaş Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; döner bıçağı ile kendisine zarar veren bir kişi, çevredekileri de tehdit etti. Çarşı esnafının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Elindeki döner bıçağı bırakmayan şüpheliyi ikna edemeyen polis, silah çekerek tedbir aldı. Uzun süre sonra ikna edilen döner bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken çevredekiler o anları cep telefon kamerasıyla kaydetti.