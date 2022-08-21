Beşiktaş'ta dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta 81 yaşındaki emekli öğretmeni 20 bin dolar dolandırmak isteyen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 81 yaşındaki emekli öğretmen A.H.A, 18 Ağustos'ta özel bir bankanın şubesinden 20 bin dolar çekmek istedi. Emekli öğretmenin dolandırılıyor olmasından şüphelenen banka görevlileri, durumu polise bildirdi.

Bankaya gelen polis ekipleri, A.H.A'nın, kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle çektiği 20 bin doları söz konusu şüphelilere vermeye hazırlandığını tespit etti.

Bunun üzerine emekli öğretmenin evinde hazır bekleyen polis ekipleri, parayı almaya gelen Hacı A.E.'yi (34) suçüstü gözaltına aldı.

Tekstil işiyle uğraşan ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, adli makamlara sevk edildi.???????