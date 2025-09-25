Haberler

Beşiktaş'ta Dolandırıcılık Olayı: 6 Milyon Lira Çalındı

Beşiktaş'ta kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdur D.K.'nin hesaplarından 6 milyon 25 bin lira çaldı. 5 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, mağdur D.K'nin (45) hesaplarında bulunan 6 milyon 25 bin lira parayı, 8 ayrı IBAN numarasına göndermesini isteyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, dolandırıcılığı organize ettiği belirlenen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta 10 Eylül 2025'te polise başvuran mağdur D.K., telefonla arayan ve banka görevlisi olduğunu söyleyen şüphelierin "Hesaplarınız şüpheli işlemlere karışmış" diyerek kendisini kandırdığını belirtti. D.K. kendisine iletilen IBAN numaralarına paraları gönderdiğini beliterek, toplam 6 milyon 25 bin lira parasının çalındığını söyledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları çalışmada şüpheliler O.A.K.(19), F.A.(32), S.Ö.(32) ve B.G.(34)'ü gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda olayı organize ettiği iddia edilen S.K.(21) de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.K.'nin daha önceden poliste 2 suç kaydı olduğu belirlendi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan S.K. çıkarıldığı mahkeemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
