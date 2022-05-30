Beşiktaş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Beşiktaş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Beşiktaş'ta devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulus Yeni Yol istikametinden Beşiktaş'a doğru seyreden Aleyna Öztürk A.'nın kullandığı 34 VT 007 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uyarı direğine çaptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

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