BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI - Haberler

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BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEŞİKTAŞ'ta yokuş çıkan damacana su yüklü kamyonet devrildi.

BEŞİKTAŞ'ta yokuş çıkan damacana su yüklü kamyonet devrildi. Kamyonet içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Devrilen kamyonetin kasasındaki sular yola saçıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Ortaköy, Yeni Kaldırım Sokak'ta yokuş çıkan kamyonet bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenler yardıma koşup itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet içinde sıkışan sürücüyü yaralı olarak kurtardı. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için emniyet şeridi çekerek önlem alırken, yola savrulan su damacanaları başka bir kamyonete taşınarak kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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