Beşiktaş'ta Devrilen Ağaç 3 Kişiyi Yaraladı

Beşiktaş'ta Devrilen Ağaç 3 Kişiyi Yaraladı
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Beşiktaş'ta gövdesinde çürüme olan bir ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi ve o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ'ta gövdesinde kısmi çürüme olan ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gövdesinde çürüme olan ağacın bir kısmı rüzgarın etkisiyle devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen Yunus Emre Kılıç (22), Ege Yiğit Dehan (23) ve Okan Candan (23) ağacında altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola devrilen ağaç parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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