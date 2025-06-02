Beşiktaş'ta Devrilen Ağaç 3 Aracı Hasar Verdi

Beşiktaş'ta Devrilen Ağaç 3 Aracı Hasar Verdi
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Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde devrilen bir ağaç, park halindeki 3 aracın hasar görmesine neden oldu. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Beşiktaş'ta üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar gördü.

Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerindeki bir ağaç henüz bilinmeyen nedenle yola devrildi. Devrilen ağacın altında kalan 3 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri geldi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Aracı hasar gören Ömer Bakacak, "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın, boşalmış. Ağacın tarihini 150 yıllık diyorlar. Zamanında bu binada da oturdum epey eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var." dedi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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