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Beşiktaş'ta Denizde Yabancı Uyruklu Erkek Cesedi Bulundu

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde denizde yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu. Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde, suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçıklar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı. Savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İran uyruklu Jaber Sabokah'a ait olduğu belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın görgü tanıklarından balıkçı Ahmet Alioğlu, yaptığı açıklamada, 'Balıkçılar tarafından bir ceset bulundu. Polis ve Sahil Güvenliğe haber verdiler. Cesedin yüzü tanınmayacak haldeydi.' dedi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde denizde yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde, suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçıklar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı.

Savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İran uyruklu Jaber Sabokah'a ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından balıkçı Ahmet Alioğlu, yaptığı açıklamada, "Balıkçılar tarafından bir ceset bulundu. Polis ve Sahil Güvenliğe haber verdiler. Cesedin yüzü tanınmayacak haldeydi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Beşiktaş Haberler

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