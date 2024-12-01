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Beşiktaş'ta Deniz Düşen İki Vatandaş İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Beşiktaş'ta Deniz Düşen İki Vatandaş İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, AFAD'ın talebi üzerine Beşiktaş'ta denize düşen iki vatandaşın bulunması için arama çalışmalarına destek veriyor. Deniz Kuvvetleri, özel ekiplerle kurtarma çalışmaları yürütmekte.

(İSTANBUL) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afad Başkanlığı'nın yardım talebi üzerine 23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde deniz düşen iki vatandaşın arama çalışmaları için harekete geçti.

Afad Başkanlığı'nın yardım talebi üzerine, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde deniz düşen iki vatandaşın arama çalışmaları için harekete geçti. MSB resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde denize düşen iki vatandaşımızın arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından Bakanlığımızdan destek talebinde bulunuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından söz konusu talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Sualtı Harekat Komutanlığından iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan bot görevlendirildi. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı'na bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki vatandaşımızın arama çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla Aşiyan/Beşiktaş önlerinde Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışına başladı. Görevlendirilen ekipler faaliyetlerini AFAD ile koordineli bir şekilde yürütüyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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