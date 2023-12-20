Beşiktaş'ta Darphane ve Damga Matbaası'nda 5 liralık hatıra paralar basılıyor

Beşiktaş'ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde günde ortalama 3 milyon adet madeni para basılıyor. Son günlerde tartışılan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paraların basın aşaması da görüntülendi. Darphane yetkilileri, geçtiğimiz aydan beri madeni 5 lira üretimine başlandığını ve 100 milyon adet hatıra para basmayı planladıklarını belirtti.

BEŞİKTAŞ'ta Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde günde ortalama 3 milyon adet madeni para basılıyor. Son günlerde tartışılan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paraların basın aşaması da görüntülendi. Darphane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, madeni 5 liraların üretimi geçtiğimiz aydan beri yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği onay akabinde madeni 5 lira üretimine başlandı. Darphanede 100 milyon adet hatıra para mahiyetinde, tedavül hatıra para mahiyetinde baskı yapmayı planlandığı öğrenildi.