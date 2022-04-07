Beşiktaş'ta çökme olan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

BEŞİKTAŞ'ta çatısı çöken metruk binadan kopan parçalar otoparktaki otomobilin üzerine düştü. Otomobildeki otopark görevlisi, çatıdan düşen parçaları son anda fark ederek kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Ortaköy Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 30 yıldır metruk halde bulunan binanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın içine çöktü. Bu sırada, daha önceden çöktüğü öğrenilen ikinci kattan geriye kalan duvar parçaları da yan tarafta otoparktaki otomobilin üzerine düştü. İçinde bulunan otopark görevlisi, son anda otomobilden çıkarak kopan parçaların altında kalmaktan kurtuldu. Metruk binada bir kişinin yaşadığı öğrenilirken, olay sırasında binada olmadığı tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri bina içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çevresi güvenlik bariyerleri ile kapatılan binada belediye ekipleri sabah saatlerinde çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otopark görevlisi binadan seslerin gelmesi üzerine geriye doğru kaçıyor. Görevli, kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Kopan parçalar park halindeki otomobilinin üzerine düşüyor.