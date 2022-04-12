Son dakika haber: Ceyhun Kazancı: "40 milyon avrodan 25 milyonun altına düşen bir maaş bütçesi olacak"

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, transfer çalışmalarında iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bu çalışmaları erken bitirmek istediklerini söyledi.

Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendileri için gelecek sezonun kritik bir dönem olacağına dikkati çekerek, "Beşiktaş markası her zaman şampiyonluğa oynar. Gelecek sezon hem üreten hem yarışan Beşiktaş'ı yaratmak adına uzun süre önce kolları sıvadık. Detaylı araştırmalar yapıyoruz." dedi.

Gelecek sezon hem taraftarları mutlu edecek hem de başarılı olup şampiyonluğa ulaşacak takımı oluşturmak için son sürat çalıştıklarını belirten Kazancı, "Havaalanı transferinden ziyade saha içi transferi yapmak önemli. Üretmek, satmak ve yeni futbolcularla çarkı döndürmek önemli. Yaz aylarından beri çalışıyoruz. Akademiden oyuncu çıkarma projesi önümüzdeki yıllarda da gelişerek devam edecek. Yabancı oyuncu seçiminde son durak Beşiktaş olmayacak. Saha içinde katkı verecek, maddi anlamda gelir ettirebilecek ve yerine de doğru oyuncuları sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Transfer konusunda teknik direktör Valerien Ismael ile detaylı çalıştıklarını anlatan Kazancı, "Onun planına uygun, onun eforlu oyununa ayak uyduracak; yaşı ve saha içinde vereceklerine dikkat ederek seçimi yapıyoruz. İnşallah bu yaz yapacağımız doğru hamlelerle gelecek sezon için şampiyonluğun en büyük aday takımı için adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Ismael'in takımın başına yeni geldiğine ve kadrodaki oyuncularla ilgili bir iki hafta içinde rapor vereceğine dikkati çeken Kazancı, "Kulübün şartlarına uyacak oyuncularla devam edeceğiz. Hocamızın gelmesinden sonra yazılım ve donanım yatırımları yapılmaya başlandı. Gelecek sezondan itibaren dünya standartlarında çalışan, üreten, bir yandan da şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş'ı izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezonun planlamasını titizlikle yaptıklarını anlatan Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bünyemize katacağımız bazı oyuncular taraftarların çok iyi bildiği oyuncular olacak. Bazı oyuncular yeni duydukları, yıldız potansiyeline sahip oyuncular olacak. Hocamızla gelecek sezonun planlamasına başladık. Saha içindeki performans her şeyden önemli. Bazı oyuncular belki ilk duyulduğunda heyecanlandırmayacak ama sahaya çıktığında bu heyecanı yaşatacak."

Vida, Larin ve Güven Yalçın'ın durumu

Kazancı, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Domagoj Vida, Cyle Larin ve Güven Yalçın ile görüşmelerin ne yönde gittiği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kadrodaki 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Adı geçen oyuncularla görüşmeler var. Hocamızın gelmesini ve raporunu bekledik. Kendileriyle alakalı raporu bekliyoruz. Sanıyorum lig bitmeden oyuncularla alakalı nihai rapor çıkacak. O çerçevede bugüne kadar götürdüğümüz görüşmeleri ya sonlandıracağız ya bir üst noktaya taşıyacağız. Anlaşırsak kendileriyle devam edeceğiz."

Larin ile geçen yazdan beri görüşmeler yaptıklarına dikkati çeken Kazancı, "Görüşmelerin olumsuz olduğunu söyleyemem. Hocanın raporunu da göz ardı etmemek lazım. Larin sevdiğimiz, önemli rol oynayan oyuncu. Kendisinden vazgeçme yok. Uzun sürmesinin nedeni maddi konulardı." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Avrupa kupalarına kalmak olduğunu vurgulayan Kazancı, kadro yapılanmasını da 25 Haziran'a kadar tamamlamak istediklerini aktararak, "Aldıklarımızın içinde bazılarına 'Kim bu oyuncu?' denecek ama sahaya çıktığında performansı farklı olacak. Uzun süredir listemizde olan oyuncular konusunda çalışmalar yapıyoruz. Eskiden anlık transferler çok yapılıyordu. Bir kulübün 100 lirasının 80 lirası saha içine giriyor. Eylül ayından beri defalarca canlı izlediğimiz, farklı yazılımlar çıkarıp değerlendirdiğimiz oyuncular var. Her pozisyon için çalışmalarımız var. Saha içindeki 11 pozisyon için çalışıyoruz. Güçlü veri haznemiz oluştu, bu çerçevede oyuncular alacağız." diye konuştu.

Transferleri ilk antrenmana çıkaracak şekilde yapmak istediklerini belirten Kazancı, "Mümkün mertebe çoğunu ilk antrenmana çıkarmak istiyoruz. 14 oyuncu yerine 14 oyuncu gelecek diye bir şey yok. 5-7 seviyesinde bir transfer olur. Mayıs ayında takımın iskeletini belirlemeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atiba Hutchinson'ın ve genç oyuncuların durumuna değinen Kazancı, şunları kaydetti:

"Atiba, bizim simge oyuncularımızdan biri, kaptanımız, aileden biri. Gelecek sezonla alakalı detaylı konuşmadık. Sözleşmesi bitecek oyuncuların içinde Atiba da var. Dünya Kupası'nda oynamak isteyecek. Bizim için önemli oyuncu. Yabancı oyuncu kuralının da çalışmalarımız için bir an önce netleşmesini istiyoruz. Atiba teknik heyette olabilir mi, neden olmasın? Hocanın ve kendisinin görüşleri doğrultusunda olabilir."

Kazancı, başka takımlara kiraladıkları her oyuncuyu takip ettiklerini ve gelecek raporlara göre durumlarını değerlendireceklerini söyledi.

Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiğini anlatan Kazancı, "Avrupa takımlarından en rağbet gören oyuncular. İzleyenler olduğunu biliyoruz. İletişime geçen takımlar oldu, resmi teklifler gelecektir. Hayali olan oyuncuların yolunu açmak boynumuzun borcu. Şampiyonluğa katkı verecekler, hayallerinin peşinden gideceklerse maddi katkı sağlayarak gidecekler. Gönlüm ikisinin de uzun yıllar kalmasından yana. Resmi teklifler ne yönde olacak, bakacağız. Yaz aylarına doğru resmi teklifler alacağız." ifadelerini kullandı.

Sörloth ve Talisca konusu

Geride kalan yıllarda Türkiye'de oynayan Alexander Sörloth ve Talisca'nın listelerinde olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Kazancı, şunları söyledi:

"Hocanın sistemi çerçevesinde, futbolun ekonomisi uygun olanlar olursa neden olmasın? Talisca şu an oynadığı takımda 8 milyon avro alıyor. Josef de oradan geldi. Orada aldığı ücret buradakinin üstündeydi. Talisca şu an orada kalmak istediğini söyledi. Sörloth konusunda kiralık oynadığı Real Sociedad'ın opsiyonu var. Kullanır mı bilinmez. Sörloth'u hangi takım istemez."

Alex Teixeira'yı göndermeyi düşünmediklerini vurgulayan Kazancı, "Soran takımlar oldu. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, oyuncu da gitmek isterse bakılır." diye konuştu.

Valerien Ismail'in ilk iki maçı

Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in takımda bir sinerji oluşturduğunu vurgulayan Kazancı, yine de iki haftada alınan sonuçlar üzerinden bir havanın oluşmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Ismael'in gelişiyle enerjinin yukarı çıktığını belirten Kazancı, "Taraftarlarla bütünleşme konusunda meşhur olan bir hoca. Sahada ne yaptığını bilen, taktik anlamda bu işin okullarından çıkmış hoca olması bizim için kriterdi. Çok fazla hocayla konuştuk. Birçok hocanın niyeti sezon sonunda gelmekti. Kötünün iyisi kalmadı. Sunduğum listenin içinde olan önemli isimlerden biriydi. 8 hafta önce gelmenin kendisi için daha iyi olacağını düşündü." değerlendirmesinde bulundu.

Valerien Ismael'in sözleşmesinde fesihle ilgili tek taraflı madde olduğunu aktaran Kazancı, "Bu uygun bir madde. Bu işin külfeti var, bir tazminat maddesi var. Maliyet anlamında baktığınızda son derece uygun maliyet." ifadelerini kullandı.

Bütçe düşüyor

Kazancı, yeni sezonda oyuncu maaşlarının düştüğü bir bütçeye sahip olacaklarını belirterek, "40 milyon avrodan 25 milyonun altına düşen bir maaş bütçesi olacak. Bu bütçeyi doğru plana oturtma olacak. Bütçe düşürme olmayacak. Maalesef ülkemizde Avrupa standartların üstünde maaş ödendiğini söyleyebilirim. 'Biz o paraları vermezsek Türkiye'ye gelmezler' algısı yanlış." diye konuştu.

Sergen Yalçın'ın ardından A takımda teknik direktörlük yapan Önder Karaveli'nin oluşturdukları projenin önemli bir parçası olduğunu belirten Kazancı, Karaveli'nin kiralık oyuncuların takibini yaptığını ve bunun yanında 19 yaş altı takımındaki çalışmalarını da sürdürdüğünü dile getirdi.

Sportif direktörlük kavramının Türkiye'de fazla oturmaması sorusunu yanıtlayan Kazancı, "Teknik direktörlük planım yok. Bu işi layıkıyla yapmanın peşindeyim. Bu sistemin doğru çalışmamasının nedeni, tanımının yapılmaması. Sportif direktörlük teknik direktörlüğe giden yol olmamalı. Hem yönetim hem başkanın düşüncesi; Beşiktaş iyi olsun, Beşiktaşlılar mutlu olsun. Tek hedefimiz bu. Bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.