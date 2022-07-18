BEŞİKTAŞ'TA CANINI HİÇE SAYDI

Emre Can URAN İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ'ta canını hiçe sayan bir kişi, akan trafikte arabaların arasında yürüdü. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler, dün akşam Beşiktaş'ta kaydedildi. Barbaros Bulvarı'nda yola atlayan bir kişi, Zincirlikuyu'ya kadar yürüdü. Hem kendi canını hem de trafiktekileri tehlikeye atan kişiye, sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, daha sonra gözden kayboldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel