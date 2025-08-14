Beşiktaş'ta Cam Balkon Motosikletin Üzerine Düştü
Beşiktaş Caddesi'nde bir kafenin cam balkonu, rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek park halindeki motosikletin üzerine düştü. Olayda bir kafe çalışanı hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş'ta bir kafenin cam balkonu, rüzgarın etkisiyle park halindeki motosikletin üzerine düştü.
Beşiktaş Caddesi'ndeki kafenin cam balkonu, rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Camlar, park halindeki motosikletin üzerine düştü.
Cam parçalarından bir kafe çalışanı hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel