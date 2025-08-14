Beşiktaş'ta Cam Balkon Motosikletin Üzerine Düştü

Beşiktaş Caddesi'nde bir kafenin cam balkonu, rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek park halindeki motosikletin üzerine düştü. Olayda bir kafe çalışanı hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Cam parçalarından bir kafe çalışanı hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
