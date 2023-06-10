Beşiktaş'ta Çadır ve Barakada Yangın Çıktı

Beşiktaş'ta ağaçlık alana kurulan çadır ve barakada çıkan yangın, ağaçlara da sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ağaçlık alana çadır kuranları bulmak için çalışma başlattı.

BEŞİKTAŞ'ta ağaçlık alana kurulan çadır ve barakada çıkan yangın, ağaçlara da sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ağaçlık alana çadır kuranları bulmak için çalışma başlattı.

Levent TEM bağlantı yolu TEM otoyolu arasındaki ağaçlık alana kurulan çadır ve derme çatma bir barakada dün saat 1630 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ağaçlara da sirayet eden yangını söndürdü. Kimin yaşadığı bilinmeyen alandaki gıda ve yaşam eşyaları da küle döndü. Polis ağaçlık alana çadır kuranları bulmak için çalışma başlattı.