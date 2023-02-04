Beşiktaş'ta boş binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı Güncel Haberler Beşiktaş'ta üç katlı boş binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Beşiktaş'ta üç katlı boş binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Muradiye Mahallesi Muradiye Deresi Sokak'ta bulunan 3 katlı boş bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binayı kağıt toplayıcılarının depo olarak kullandığı öğrenilirken, yangın sırasında çatı katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanlardan dumandan etkilenen kişi, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Muradiye Mahallesi Beşiktaş İtfaiye Güncel Haberler

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