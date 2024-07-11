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Beşiktaş'ta bir bankanın ATM'sinde çıkan yangın söndürüldü

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Beşiktaş'ta bulunan bir bankanın ATM'sinde çıkan yangın, binanın üst katına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve binada hasar meydana geldi.

Beşiktaş'ta bir bankanın ATM'sinde çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nispetiye Caddesi'ndeki bir ATM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 katlı banka binasının cephesindeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla en üst kata sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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