Beşiktaş'ta başörtülü muhabire hakaret iddiasıyla yargılanma devam ediyor

Beşiktaş'ta başörtülü muhabir Meryem Nas Mercan'a hakaret ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Müşteki Mercan, başörtüsüne yapılan hakaretin mini eteğe veya şorta yapılan hakaretle aynı olduğunu belirtti. Sanık avukatı ise iddianın dinle ilgisi olmadığını savundu. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Beşiktaş'ta başörtülü muhabire hakaret ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta başörtülü muhabir Meryem Nas Mercan'a 'sen kafanı aç da beynin hava alsın' şeklinde hakaret ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık katılmazken müşteki Mercan duruşma sonrası, "Başörtüsüne yapılan hakaretle mini eteğe, şorta yapılan hakaret benim için aynıdır. Kimse kimsenin ne giydiğini, nerede gezdiğini, ne yediğini, ne içtiğini bu sözlerle eleştiremez" dedi.

Beşiktaş'ta 11 Ocak 2023'de başörtülü muhabir Meryem Nas Mercan'a 'Oksijen eksik sende. Sen o kafanı aç da beynin hava alsın' şeklindeki sözlerle hakaret ettiği iddia edilen sanık Aylin A.'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 54.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Meryem Nas Mercan ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Mikrofonu tutup 'Neler alıyorsunuz' diye sordum"

Duruşmada beyanda bulunan Mercan, olay günü muhabir olarak kameraman arkadaşıyla kış ortasında yaz meyvelerinin satışına ilişkin program yaptığını belirterek, "Sanık da manavda meyve ve sebzelere bakıyordu. Uzak konumda iken göz göze geldik, bunun üzerine yaklaşarak mikrofonu tutup 'Neler alıyorsunuz' diye sordum. O da bana 'siz kim oluyorsunuz da çekim yapıyorsunuz' şeklinde ters bir yanıt verdi. Ters cevap verilince oradan uzaklaştık" dedi.

"Sanığa dönerek 'başımı açmamı mı istiyorsunuz' diye sordum"

Müşteki Mercan daha sonra sanığın kasaya doğru yöneldiğini söyleyerek, "Bana hitaben 'Başını aç da biraz oksijen gitsin, sende oksijen eksikliği var' dedi. Sözü duydum ancak o an anlamlandıramadım. Ben de sanığa dönerek 'başımı açmamı mı istiyorsunuz' diye sordum. Bana 'evet, her yerini' diye yanıt verdi. Bakışları da yadırgayıcıydı, oldukça aşağılandığımı hissettim. Şikayetçiyim. Oksijen, örümcek ağı gibi kelimeler 28 Şubat'ın kelimeleridir. Psikolojik olarak etkilendiğimden bu olaydan sonra 1 hafta işe gitmedim" şeklinde konuştu.

"İddianın dinin emir ve yasaklarıyla bir ilgisi yoktur"

Sanık avukatı ise mahkemedeki savunmasında, "Başörtüsü sözcüğü müvekkilin ağzından çıkmamıştır. İddianın dinin emir ve yasaklarıyla bir ilgisi yoktur, başörtüsüne hakaret edildiği iddiasıyla röportaj yapılarak görüntüler yayınlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Başörtüsüne yapılan hakaretle mini eteğe, şorta yapılan hakaret benim için aynıdır"

Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan Meryem Nas Mercan, "Başörtüsü kutsal bir değer değildir diyorlar. Zaten müvekkili benim başörtüme hakaret etmiş, 28 Şubat zihniyetini kullanarak 'kafan hava alsın' demiş. Avukatı bugün şöyle bir savunma yapıyor, 'başörtüsü zaten kime göre neye göre kutsal değerdir' diyor. Apaçık ortada değil mi bu durum? Başörtüsü davasını ben takip edeceğim, sadece benim konum değildir bu. Tüm Türkiye, tüm dünya. Başörtüsüne yapılan hakaretle mini eteğe, şorta yapılan hakaret benim için aynıdır. Kimse kimsenin ne giydiğini, nerede gezdiğini, ne yediğini, ne içtiğini bu sözlerle eleştiremez. Saldırgan tavır sergileyemez, ben bunu kabul etmiyorum, etmeyeceğim de" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Meryem Nas Mercan'ın özel bir kanalda muhabir olduğu, olay günü şüpheli Aylin A.'nın bir manavda alışveriş yaptığı, burada şüpheli ile röportaj yapılmak istendiği ancak şüphelinin kabul etmeyerek "Pazarcılığı sizden iyi biliyorum, soru sormayı ve izin almayı öğren, insanlığı öğren. ABC'yi öğren" dediği aktarıldı.

Bunun üzerine müşteki Mercan'ın, "Pazarcılığı benden iyi bilemezsiniz, bana öğretemezsiniz, ABC'yi bilmiyor olsam şu an burada olmazdım" dediğinin belirtildiği iddianamede, buna karşılık şüphelinin elleriyle kafasını işaret edip başörtülü olan müştekiye "Sen kafana önce bir hava al ondan sonra konuş, oksijen eksik sende. Sen o kafanı aç da beynin hava alsın" diyerek hakarette bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Aylin A.'nın 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.