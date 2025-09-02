Beşiktaş'ta Banka Güvenlik Görevlisinin Silahı Kazara Ateş Aldı

Beşiktaş'ta bir bankada güvenlik görevlisinin silahının kazara ateş alması sonucu aynı noktada görev yapan 2 meslektaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Meltem Sokak'taki bir bankanın güvenlik noktasında görevli Y.Ö'nün (28) üzerinde bulunan iş yeri adına ruhsatlı uzun namlulu silah nöbet tuttuğu esnada kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan mermiler aynı noktada görevli olan güvenlik görevlileri B.B. (24) ve M.E.E'ye (27) isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Y.Ö, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, taraflar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, davacı ve şikayetçi olmadıkları öğrenildi.