Beşiktaş'ta Banka Güvenlik Görevlisinin Silahı Kazara Ateş Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'taki bir bankada görevli güvenlik görevlisinin silahının kazara ateş alması sonucu 2 meslektaşı yaralandı. Yaralıların durumu stabilken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş'ta bir bankada güvenlik görevlisinin silahının kazara ateş alması sonucu aynı noktada görev yapan 2 meslektaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Meltem Sokak'taki bir bankanın güvenlik noktasında görevli Y.Ö'nün (28) üzerinde bulunan iş yeri adına ruhsatlı uzun namlulu silah nöbet tuttuğu esnada kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan mermiler aynı noktada görevli olan güvenlik görevlileri B.B. (24) ve M.E.E'ye (27) isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Y.Ö, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, taraflar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, davacı ve şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma kışlada değil, tarlada nöbet tutuyor: Kilosu rekor seviyeleri gördü

Asker kışlada değil, tarlada! Hasadı başladı, kilosu rekoru gördü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.