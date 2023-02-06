BEŞİKTAŞ'TA ASIRLIK ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ; DOLMABAHÇE CADDESİ TRAFİĞE KAPANDI Güncel Haberler BEŞİKTAŞ'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi. BEŞİKTAŞ'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi. Bir araçta hasar meydana gelirken Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay, Dolmabahçe Caddesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki asırlık çınar ağaç şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola devrildi. O sırada yoldan geçmekte olan bir araçta hasar meydana geldi. Devrilen ağaç nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yolu açmak için ağacı kesme çalışmaları sürüyor. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dolmabahçe Sarayı Güncel Haberler

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