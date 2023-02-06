BEŞİKTAŞ'TA ASIRLIK ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ; DOLMABAHÇE CADDESİ TRAFİĞE KAPANDI
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BEŞİKTAŞ'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi.
Olay, Dolmabahçe Caddesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki asırlık çınar ağaç şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola devrildi. O sırada yoldan geçmekte olan bir araçta hasar meydana geldi. Devrilen ağaç nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yolu açmak için ağacı kesme çalışmaları sürüyor. - İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel