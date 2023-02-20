Beşiktaş'ta arızalanan metrobüsteki yolcular Zincirlikuyu durağına yürüdü Güncel Haberler Beşiktaş'ta arızalanan metrobüsün yolcuları, Zincirlikuyu durağına yürümek zorunda kaldı. Beşiktaş'ta arızalanan metrobüsün yolcuları, Zincirlikuyu durağına yürümek zorunda kaldı. Alınan bilgiye göre, Anadolu'dan Avrupa Yakası istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen metrobüs, Zincirlikuyu durağı öncesindeki rampada arızalandı. Duran metrobüsten inmek zorunda kalan yolcular, Zincirlikuyu durağına kadar yürüdü. Metrobüs nedeniyle yolda kalan diğer araçlar yoğunluk oluşturdu. Yolcuların yürüyerek durağa ulaşmaya çalışmaları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Zincirlikuyu Beşiktaş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beşiktaş'ta arızalanan metrobüsteki yolcular Zincirlikuyu durağına yürüdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.