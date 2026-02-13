Haberler

Beşiktaş'ta "park yeri" kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir araç park yeri yüzünden çıkan kavgada 70 yaşındaki F.T. tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından F.T.'nin yakınları tarafından darbedilen 67 yaşındaki E.Ş. hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü, ölen kişinin yakınları tarafından darbedilen şüpheli yaralandı.

Dikilitaş Mahallesi'nde F.T. (70) ve E.Ş. (67) arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, silahla ateş açarak F.T'yi yaraladı.

Olay yerine gelen F.T'nin yakınları da E.Ş'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri silahla yaralanan F.T. ve darbedilen E.Ş'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. F.T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin darp olayına ilişkin "kasten yaralama" suçundan gözaltına aldığı 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şüpheli E.Ş'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli E.Ş'nin, öldürülen F.T'nin yakınları tarafından darbedilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

