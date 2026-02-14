Haberler

Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü "park yeri" kavgasına ilişkin yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Beşiktaş'ta araç park etme yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek 1 kişinin ölümüne sebep oldu. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü araç park yeri nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Dikilitaş Mahallesi'nde park etme meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan zanlılar, cumhuriyet savcılığınca sorgulanıp sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, F.T'yi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli E.Ş. ile E.Ş'yi darbettiği belirlenen şüpheliler A.B, V.A. ile C.A'nın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli H.A. hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ile "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Ne olmuştu?

Dikilitaş Mahallesi'nde dün F.T. (70) ve E.Ş. (67) arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, silahla ateş açarak F.T'yi yaralamıştı. Olay yerine gelen F.T'nin yakınları da E.Ş'yi darbetmişti.

Sağlık ekipleri silahla yaralanan F.T. ve darbedilen E.Ş'yi ambulanslarla hastaneye kaldırmış, F.T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Ekipler, E.Ş'yi darbettiği belirlenen A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A'yı (62) yakalamış, şüpheli E.Ş. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
