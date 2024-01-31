Beşiktaş'ta Ana İsale Hattı Patladı, İş Yerleri Su Altında Kaldı

BEŞİKTAŞ Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Su borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük oluşurken tonlarca su yakındaki iş yerlerine doldu. Yolun su altında kalması cep telefonu ile görüntülendi.

Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında ana isale hattı patladı. Su borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük meydana geldi. Yola akan tonlarca su, çevredeki iş yerlerine doldu. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri Muallim Naci Caddesi'nde çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu.

3 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Yaşanan patlama nedeniyle 3 iş yerinde hasar oluştu. Esnaf, sabah dükkanına gelerek temizlik yaptı. Zarar gören malzemelerini temizledi. Dükkanı su basan iş yerinin sahibi Ercan Erdoğan "Gece saat 2.30'da ani bir patlama sesi geldi. Su sıkıştı patlama sesi geldi ve 2 metre yükseldi. O anda trafik yoktu. Gece olduğu için sakindi. Camları patlattı. Su, masalara ve mutfağa doldu. Buralar perişan oldu. Kaldırım taşlarına kadar içeriye girdi. Şuna şükrediyoruz ki o anda müşteri yoktu. Biz İSKİ'yi büyükşehir belediyeyi, itfaiyeyi aradık. Geç kalındı, iki saat gelmelerini bekledik. Biz içeriyi kendi çabalarımızla temizlemeye çalıştık ama yeterli olmadı. Büyük bir zararımız var" dedi.

CADDEYİ SU BASTI

Su borusunun patlaması nedeniyle etrafa su doldu. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, basınçla yerden fışkıran suların etrafa yayılması ve oluşan su birikintisi görülüyor. Park halindeki araçlar su içinde kalırken vatandaşlar da güçlükle yürüyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.