Beşiktaş'ta Aileyi Zehirleyen Yiyecek Nedeniyle İki Çocuk Hayatını Kaybetti

BEŞİKTAŞ Ortaköy'de yedikleri yemekten dolayı zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) ve anne Çiğdem B. hayatını kaybederken baba Servet B.'nin hastanede tedavisi devam ediyor. Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran ise mühürlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ölen çocukların dedesi Adli Tıp Kurumu önünde konuştu.

