Beşiktaş'ta Aileyi Zehirleyen Yiyecek Nedeniyle İki Çocuk Hayatını Kaybetti
Beşiktaş Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet ve Masal B. hayatını kaybetti. Anne Çiğdem B. da yaşamını yitirirken baba Servet B. hastanede tedavi altında. Olayla ilgili bir restoran mühürlendi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel