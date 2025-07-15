Beşiktaş'ta Ağaç Dalı Düşmesi: 3 Yaralı

Beşiktaş'ta Ağaç Dalı Düşmesi: 3 Yaralı
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Beşiktaş'ta yürürken üzerlerine ağaç dalı düşen 3 genç yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ayakta tedavi edilirken, diğerleri hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta yolda yürüdükleri sırada üzerlerine ağaç dalı düşen 3 kişi yaralandı.

Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde bir ağacın çürümüş dalı yerinden koparak yoldan geçenlerin üzerine düştü.

Olayda, Yunus Emre Kılıç (22), Ege Yiğit Dehan (23) ve Okan Candan (23) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yunus Emre Kılıç'ın ayakta tedavisini yaparken, çeşitli yerlerinden yaralanan diğer 2 kişiyi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Belediye ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Ekipler, düşen ağacın parçalarını elektrikli testere ile kesip temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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