Beşiktaş'ta 3 Katlı Bina Yangınında İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Beşiktaş'ta 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecit Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Hatalı araç parkı ve dar sokaklar nedeniyle bazı itfaiye araçları sokağa giriş yapamadı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.