Beşiktaş'ta 24 yaşındaki gencin vurularak öldürülmesine ilişkin 10 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş'ta yaşanan olayda bir genç motosikletle bir mekana silahla ateş açmış, mekandakilerin karşılık vermesi sonucu genç vurularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta 24 yaşındaki gencin vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 1'i kadın 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Beşiktaş Çarşı Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Sokak'ta yaşanan olayda, Sertan Taylan Hayal (24) yanındaki bir kişi ile birlikte motosikletle bir mekana silahla rastgele ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu restoranda bulunan Murat Okaytuğ ve Ömer Atakan Keleş yaralanmıştı. Bunun ardından açılan ateşe mekandakiler karşılık vermiş, motosikletin arka koltuğunda oturan Sertan Taylan Hayal silahla vurularak motosikletten düşüp yaralanmıştı. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

90 kamera izlendi

Olayın ardından motosikletteki gence silahla ateş ettikleri tespit edilen restoran sahibinin yeğeni Hüseyin Baran A. ve restoran çalışanı Serhat E., Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin ortaklaşa çalışması sonucu yakalandı. Ekipler, 90 adet kamera kaydını inceleyerek, şüphelilerin adresini belirledi. İstanbul'un 9 ilçesinde ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla şüphelilere yardım ve yataklık eden ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 1'i kadın 10 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin sorgu sırasında kendilerini korumak için ateş ettiklerini söylediği öğrenildi. Öte yandan, genci öldüren kurşunun kimin silahından ateşlendiği balistik inceleme sonucu ortaya çıkacak.

İfadesi alınan restoran sahibi Cengiz A., 3 ay önce devraldıkları mekanlarına yönelik saldırının işine son verildikten sonra kendilerinden sürekli para isteyen eski işletmecinin azmettirmesiyle gerçekleşmiş olabileceğini iddia etti. - İSTANBUL