BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ta 23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

Beşitaş'ta 23 Nisan Çocuk Şenlikleri düzenlendi

Beşiktaş'ta çocuklar, 23 Nisan Çocuk Şenlikleri'nde bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel iki gün boyunca sürecek olan çocuk şenlikleri düzenledi. Bugün İsmet İnönü Spor Tesisleri'nde başlayan şenliklerde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çocukların bayram sevincine ortak olurken çocuklar, pandemi sonrası bayramlarının sevincini doyasıya yaşadı.

Bu yıl 102. yılı kutlanan TBMM'nin kuruluşu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sabah düzenlenen resmi tören kutlamalarıyla başladı. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen resmi törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ilçe protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Başkan Rıza Akpolat tüm vatandaşlar adına Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na çelenk sundu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İLK BAYRAMI

Programda konuşan Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Ulusal egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin millete verildiği, ortaya çıkan kıvancın, coşkunun bir büyük bayram olarak çocuklara verildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına saygı sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bayram Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bayramıdır. Halkımızın kurtuluş yolundaki mücadelesinde bir adım olan TBMM'nin açıldığı, Türk halkının egemenliğini ilan ettiği gündür' dedi.

'VATANI KORUMAK, ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR"

Başkan Rıza Akpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu önemli günü Atamız, egemenliği kayıtsız şartsız devam ettirecek genç nesillere ve çocuklara emanet etmiştir. Ülkemizi birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, çağdaş ve mutlu yarınlara taşıyabilmek için çocuklarımızın sağlıklı, donanımlı ve özgür bireyler olarak yetiştirmek bizim vazifemizdir. Atamızın 'vatanı korumak, çocuklarımızı korumakla başlar' sözünü anarak genç nesillere bugün daha iyi ve aydınlık Türkiye bırakmakla yükümlüyüz. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz.?

'BURAYA GELMEYİ ÇOK İSTEDİM'

Etkinliğe anneannesi ile gelen 6 yaşındaki Melisa Çoban duygularını, 'Çok mutluyum, heyecanlıyım. Bugün buraya gelmeyi çok istedim. Bugün bizim bayramımız. Burada kayma, zıplama, tırmanma oyunları var. Ben de oyunlar oynayıp gösterileri izleyeceğim. 23 Nisan kutlu olsun' şeklinde ifade etti.

'İLKE VE İNKILAPLARA SAHİP ÇIKACAK ÇOCUKLAR YETİŞİYOR'

64 yaşındaki anneanne Nahide Keskin ise 'Normalde Ramazan olduğu için dışarı çıkmayacaktım. Ama torunum çok istediği için ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram olduğu için buraya geldik. Bugün çok mutlu ve gururluyum. Gençlikten çok ümitliyiz. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkan bir nesil yetişiyor' açıklamasını yaptı.

ÜSTÜNDE TÜRK BAYRAĞIYLA GELDİ

Etkinliğe üzerindeki Türk bayrağı tişörtünü giyinerek gelen 7 yaşındaki Halime Naz Almaz, 'Bugün 23 Nisan. Bayramımızı kutlamak için annem beni buraya getirdi. Çok güzel oyunlar ve etkinlikler var. Mustafa Kemal Atatürk'e bize böyle bir bayramı armağan ettiği için teşekkür ederim' dedi.

12 yaşındaki Kerem Mazrakoğlu da 'Bugün TBMM açıldı ve Atatürk bunu bize hediye ettik. Bizim için çok güzel bir bayram. Buraya da birçok gösteri var onlar için geldik. Ayrıca oynayabileceğimiz birçok parkur var' şeklinde konuştu.

'YAZARLA DA BULUŞTULAR'

Bu özel günde çocukları sadece eğlenceyle değil, kitaplarla da buluşturmayı hedefleyen belediye, Yazar Pelin Batu'yu çocuklar için kaleme aldığı 'Süt Vampiri Emir' adlı kitabının Beltaş Kitap Cafe'sindeki imza gününde, çocuk okurlarıyla buluşturdu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel