Beşiktaş'ta 150 Yıllık Ağaç Park Halindeki Araçların Üzerine Devrildi

Beşiktaş'ta 150 Yıllık Ağaç Park Halindeki Araçların Üzerine Devrildi
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Beşiktaş'ta yaklaşık 150 yıllık bir ağaç, kökünden koparak park halindeki 3 aracın üstüne devrildi. Olayda yaralanan kimse olmamasına rağmen araçlar kullanılamaz hale geldi.

BEŞİKTAŞ'ta yaklaşık 150 yıllık olduğu öğrenilen ağaç kökünden koparak park halindeki 3 aracın üstüne devrildi. Olayda yaralanan kimse olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 18: 00 sıralarında Türkali Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen ağaç, kökünden koparak park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Olayda ağacın üzerine devrildiği araçlar kullanılamaz hale geldi.

'AĞAÇ 150 YILLIK DİYORLAR'

Aracı hasar gören Ömer Bakacak, "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın boşalmış. Ağacın tarihinin 150 yıllık diyorlar. Zamanında bu binada da oturdum baya eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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