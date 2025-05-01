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Beşiktaş'ta 1 Mayıs İçin Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Beşiktaş'ta 1 Mayıs İçin Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Barikatlar kuruldu, araç girişleri yasaklandı ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerekçesiyle emniyet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı ve bu meydana çıkacak yollarda barikatlar kuruldu. Araç girişlerine izin verilmezken vatandaşlar ise kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kapalı caddelerden geçebildi. Ayrıca yollarda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çok sayıda polis de hazır bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMHSN SRC :

İşçilerin senede tek işçi olmadığı gün.İşçi olmayana tatil işçi yine işbaşı...

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