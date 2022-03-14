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Beşiktaş stada ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beşiktaş, Galatasaray derbisi için maçın oynanacağı Nef Stadyumu'na geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Galatasaray derbisi için maçın oynanacağı Nef Stadyumu'na geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29 . haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket etti ve müsabakanın oynanacağı Nef Stadyumu'na giriş yaptı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Beşiktaş stada ulaştı

Beşiktaş stada ulaştı

Beşiktaş stada ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Nef, Spor, Güncel, Haberler

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