Beşiktaş stada ulaştı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Galatasaray derbisi için maçın oynanacağı Nef Stadyumu'na geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29 . haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket etti ve müsabakanın oynanacağı Nef Stadyumu'na giriş yaptı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)