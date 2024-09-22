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Beşiktaş Son Dakikada Kazandı: 2-1

Beşiktaş Son Dakikada Kazandı: 2-1
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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+3'te penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı.

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 6. haftasında  sahasında, Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş son dakikada 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda İKAS Eyüpspor'u konuk etti. Saat 20: 00'de başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Beşiktaş 20. dakikada Milot Rashica'nın attığı golle 1 -0 öne geçti. Konuk takım Eyüpspor 64. dakikada Emre Akbaba'nın penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getidi. Ev sahibi Beşiktaş, 90 artı 3'te Ciro İmmobile'nin penaltıdan attığı golle Eyüpspor'u  2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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