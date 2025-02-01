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Beşiktaş Sahilinde Çöp Skandalı: Vatandaşlardan Tepki Yağdı

Beşiktaş Sahilinde Çöp Skandalı: Vatandaşlardan Tepki Yağdı
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Beşiktaş'ta sahilde biriken çöpler deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar yetkililerden önlem almasını talep etti.

Beşiktaş sahilinde kıyı boyunca biriken çöplerin oluşturduğu görüntü vatandaşların tepkisine yol açtı.

Beşiktaş'ta sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini kapladığı, bölgede denizanalarının da yoğunlaştığı görüldü.

Sahile gelen vatandaşlar oluşan kirliliğe karşı yetkililerin önlem almasını istedi. Vatandaşlar, denizlerin temizliğinin önemine işaret ederek, bu görüntünün İstanbul'a ve Boğaz'a yakışmadığını dile getirdi.

Denizdeki kirliliği görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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