Beşiktaş Kulübünden "15 Temmuz" mesajı Açıklaması - Haberler

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Beşiktaş Kulübünden "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

AA - Emrah Oktay - Güncel
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Beşiktaş Kulübünden '15 Temmuz' mesajı Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde, "15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz." başlıklı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin geleceğini ve demokrasisini tehdit eden, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı koymuştur. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini bir defa daha tüm dünyaya kanıtlamış, bu güzel ülkenin ilelebet yaşayacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını göstermiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; kurşunlara göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı bu hain kalkışmanın 6. yılında saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

AA / Emrah Oktay - Güncel

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