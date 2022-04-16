SPOR Beşiktaş kafilesi Giresun'da

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş kafilesi Giresun'da

Mustafa KIRLAK/ GİRESUN, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, Giresun'a geldi.

Ligin 33'üncü haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda GZT Giresunspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Giresun'a hareket etti. Saat 18.00 sıralarında Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlılar için geniş güvenlik önemleri alındı. Dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesine, taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Tezahüratlarla takımlarına ve oyuncularına destek olan taraftarlar, teknik direktör Valerien Ismael'e çiçek verip, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar ise yanlarında getirdikleri formaları oyunculara imzalattı. Siyah-beyazlılar daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

GZT Giresunspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.