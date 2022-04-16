Beşiktaş kafilesi Giresun'a geldi
AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, Giresun'a geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, Giresun'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla gelen Beşiktaş kafilesini, Ordu-Giresun Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Valerien Ismael ile bazı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Siyah-beyazlı takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
GZT Giresunspor-Beşiktaş müsabakası yarın saat 20.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.