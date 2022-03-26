SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattıFethi Şef'ten Fransız hocaya özel ikramOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'a imza atan Valerien İsmael, İstanbul'u ve lezzetlerini tanımaya başladı.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı

Fethi Şef'ten Fransız hocaya özel ikram

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'a imza atan Valerien İsmael, İstanbul'u ve lezzetlerini tanımaya başladı. Önce Beşiktaş'ın stadı ve tesislerini inceleyen Ismael daha sonra takım analizini çalışmaya başladı. Fransız teknik adam akşamları ise yardımcıları ile beraber seçkin restaurantlarda Türk lezzetlerini tadıyor. Develi Restaurant'ın Nişantaşı şubesinde bu akşam Fethi Şef'in özel sunumu ile karşılaşan 46 yaşındaki teknik adam, yardımcıları ile beraber sıradışı bir akşam yemeği ile tanıştı. Fethi Şef hazırladığı kebap ve et çeşitlerini kendi elleriyle Valerien Ismael'e yedirirken, Fransız hoca lezzete hayran kaldığını belirterek teşekkür etti.

SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı

SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı

SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı

SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı

SPOR Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Türk lezzetlerini tattı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Valerien Ismael, Beşiktaş, İstanbul, Türk, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title