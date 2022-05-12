Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı.

Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürerken, Domagoj Vida takımdan ayrı düz koşu yapı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel