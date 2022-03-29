Beşiktaş'tan taraftarlara açık idman kararı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beşiktaş: "Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş: "Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel