Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Fenerbahçe Taraftarı da Tribünde Olacak
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçında, sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde yer alabilecek. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, maça 1814 rakip seyirci de alınacak ve deplasman takım seyircisi toplu olarak stada giriş yapabilecek.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi maçta, sarı-lacivertli taraftar da tribünde yer alabilecek.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.
Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.