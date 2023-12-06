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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Fenerbahçe Taraftarı da Tribünde Olacak

6 Aralık 2023 14:54 Son Güncelleme: 14:56 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçında, sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde yer alabilecek. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, maça 1814 rakip seyirci de alınacak ve deplasman takım seyircisi toplu olarak stada giriş yapabilecek.