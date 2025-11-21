Haberler

Beşiktaş Esnafı, Zehirlenme Olayında Aile Yanında Müdahillik Talep Etti

Beşiktaş Esnafı, Zehirlenme Olayında Aile Yanında Müdahillik Talep Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Çarşı ve Ortaköy esnaf dernekleri, zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin yemek yediği esnafın mağdur olduğunu savunarak, açılacak davaya müdahillik talep edeceklerini açıkladı.

Beşiktaş Çarşı ve Ortaköy'deki esnaf dernekleri, zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin yemek yediği Ortaköy'deki esnafın olayın vahametiyle mağdur edildiğini savunarak, ölümlerle ilgili açılacak davaya aileden yana müdahillik talebinde bulunacaklarını bildirdi.

Ortaköy Meydanı'nda Beşiktaş esnafı ve bazı vatandaşların katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında konuşan Beşiktaş Çarşı Esnaflar Derneği avukatı Mehmet Derviş Yıldız, Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in zehirlenme sonucu vefat etmelerinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Tıbbi sonuçlara göre ailenin zehirlenmesiyle ilgili gerçeğin ortaya çıktığını savunan Yıldız, Ortaköy esnafının olayın vahametiyle ilk günden beri mağdur edildiğini söyledi.

Yıldız, ailenin kaldığı Fatih'teki otel sahibinin karşısında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizler Beşiktaş-Ortaköy esnaf dernekleri olarak merhum Böcek ailesinin katli davasında aileden yana müdahil olma kararı aldık. Ailenin kaldığı otel sahibinin karşısına dikileceğiz. O ailenin hakkı için biz de orada olacağız. Sadece Ortaköy değil, Beşiktaş ilçesi sınırlarında bütün esnafın ciroları yüzde 70 düşmüş durumda. Bu dükkanlarımızda on binlerce işveren, yüz binlerce çalışan var. Beşiktaş 180 bin nüfuslu bir ilçedir ve 3,5 milyon misafir ağırlar. İlçenin bütün halkı, bunun geliriyle geçinir, çocukları okutur ve ailesine sahip çıkar. İstanbul'da yaşayan hiç kimse 'Ortaköy'de yemek yemedim, ağırlanmadım' diyemez. Bundan sonra kendi adımıza da ölen ailenin adına da susmayız. Adaletin bir an evvel tecelli etmesini istiyoruz."

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens ile böyle selamlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.