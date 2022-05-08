Beşiktaş, derbi için stada ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, derbi için stada ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Beşiktaş, Fenerbahçe ile çıkacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a ulaştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile çıkacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala siyah-beyazlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada geldi.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title