Beşiktaş, derbi için stada ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile çıkacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a ulaştı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile çıkacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala siyah-beyazlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada geldi.
(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel