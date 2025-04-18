Beşiktaş Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturmasında 5 Tutuklama

BEŞİKTAŞ Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerle ilgili olarak, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da olduğu 12 belediye çalışanı dün gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları yönünde karar verildi.