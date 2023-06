Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Kurban Bayramı bağışını LÖSEV'e yaptı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geleneksel hale getirdiği Kurban Bayramı bağışını bu yıl da LÖSEV'e yaptı. LSV Dükkan'ı da ziyaret eden Başkan Akpolat, "Her kurban, lösemili çocuklarımız için bir can, bir nefes olmakta" diyerek tüm komşularını, LÖSEV'e bağış yapmaya davet etti.

Başkan Akpolar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da LÖSEV'deyiz. Kurbanımızı LÖSEV'e bağışladık. Burada kestirdiğimiz her kurban, lösemili çocuklarımıza bir can, bir nefes olmakta. Tüm Beşiktaşlı komşularımızı LÖSEV'e davet ediyorum. Hem kurban bağışlarını yapıp, hem burada alışverişlerini yapabilirler. Evlerine alabilecekleri ürünlerin birçoğunu buradan temin edebilirler. Bütün Beşiktaşlı komşularımın Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum ve buraya davet ediyorum."