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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü soruşturması kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul'a getirildi. Suç örgütünün, belediye başkanları ve yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili süreç devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul'a getirildi.

"Ne olduğunu bilmiyoruz"

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Akpolat, burada gazetecilere, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım." ifadelerini kullandı.

Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Rıza Akpolat'ın burada ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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