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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da işgallere son verecek

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da ambulans ve itfaiye araçlarının geçemediği sokakları gezdi. Akpolat, bu sokaklarda işgallere son vereceklerini açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da ambulans ve itfaiye araçlarının geçemediği sokakları gezdi. Akpolat, bu sokaklarda işgallere son vereceklerini açıkladı.

Beşiktaş Çarşı'da bazı dükkanların yaptığı işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik denetimde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, vatandaşlara yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Akpolat'a itfaiye ve zabıta ekipleri de eşlik etti.

Esnafın sokaklara attığı masalar nedeniyle olası bir yangında itfaiye ve ambulans araçlarının giremeyeceği sokakları düzelteceklerini belirten Akpolat, "Bugün Beşiktaş Çarşı ve meydandayız. Aslında her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, nefes aldığı, eğlenmeye geldiği bir noktadayız. İlçe nüfusumuz aslında 170 bin ancak her gün 3 milyon insanın ziyaret ettiği bir nokta. Yeni metro inşaatı tamamlandıktan sonra bu sayının çok daha yukarıya çıkacağını görüyoruz. Buranın güvenliği bizim için çok önemli. Buranın daha güvenli ve daha düzenli hale getirilmesi için göreve geldiğimiz andan beri çalışmalara başladık" dedi.

"ÜST YAPI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Üst yapı sorununu da çözeceklerini ifade eden Akpolat, "İkinci büyük sorunumuz olan üst yapı sorununu da düzelteceğiz. Ülkenin değişik yerlerinde ortaya çıkan yangınlar, seller gibi sorunları ortadan kaldırmak için tüm yerel yöneticilerin büyük sorumlulukları var. Burada yaşayan Beşiktaşlıların her gün evine ulaşamayan, çocuk arabalarıyla geçemeyen, engelli ve yaşlıların yürüyemediği bir noktaya dönüştü. Bu düzensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Şimdi Barbaros meydanından Ihlamurdere Caddesi'nin sonundaki evlendirme dairesine kadar olan kısmın yaya geçişlerini rahatlatan konforlu bir alana dönüştüreceğiz. Ayrıca ambulans ve itfaiyenin giremediği birçok noktamız olduğunu biliyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konuda oldukça hassas. Şimdi bunun burada başlangıcını yapıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rıza Akpolat Beşiktaş İtfaiye Politika Güncel Haberler

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