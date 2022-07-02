Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: Aydınlık bir geleceği hep beraber kuracağız Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te hayatını kaybeden 33 aydın, Beşiktaş Cemevi ve Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlenen programlarla anıldı. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te hayatını kaybeden 33 aydın, Beşiktaş Cemevi ve Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlenen programlarla anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise yayınladığı mesajında "Sivas Katliamı'nın 29'uncu yılında, Madımak'ta katledilen aydınlarımızı ve sanatçılarımızı hasretle anıyoruz. Yaraları birlikte saracak, aydınlık bir geleceği hep beraber kuracağız" dedi. 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne katılanların konakladığı Sivas Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydının hayatını kaybedişinin 29'uncu yılında Beşiktaş'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliklerin ilki Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi'ndeki Unutmamak Müzesi'nde ikincisi Beşiktaş Cemevi'nde gerçekleştirildi. Törenlerde 33 aydın, yazar ve sanatçılar için hazırlanan anma köşesine karanfiller bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Rıza Akpolat Beşiktaş Sivas Güncel Haberler

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