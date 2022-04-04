Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günün evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günün evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 6 Nisan Çarşamba günü yapacağı idmanla devam edecek.
(İHA)