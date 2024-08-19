Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Ciro İmmobile'nin 2 golüyle öne geçen Beşiktaş, son dakikalarda attığı golle galibiyeti garantiledi.
(İSANBUL) - Trendyol Süper Lkinci haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti. Beşiktaş evine üç puan 4-2'lik skorla aldı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti.
Konuk takım Antalyaspor, 1. dakikada Braian Samudio'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Beşiktaş erken gol yemesine rağmen, Ciro İmmobile'nin 13 ve 23. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 üstün kapattı.
İkinci yarıda Antaylaspor 51. dakikada Braian Samudio'nun attığı golle durumu 2-2'ye getirdi. Beşiktaş 56. dakikada Rafa Silva ile tekrar öne geçti. Dakika 90+5'te skoru belirleyen golü Ernest Muçi attı.
Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş evinde Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.